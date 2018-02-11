Kilis'e sivil toplum örgütlerinin desteği sürüyor

KİLİS - Gaziantep Gönüllü Kuruluş temsilcileri Zeytin Dalı Hareketine destek vermek amacıyla konvoy halinde Kilis'e geldi.

Gaziantep Gönüllü Kuruluşları konvoy halinde Kilis'e geldi. Kayabaş Camii'nde fetih süresi,edildikten sonra basın açıklaması yapıldı. Gönüllü Kuruluşları adına memur-Sen Gaziantep Temsilcisi Ahmet Gök yaptığı konuşmada, Kilis'e destek için yapılacak olan programa Kilis Sivil Dayanışma Platformuna destek vermek için geldiklerini ifade ederek," Türkiye cumhuriyeti Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonunu başlatmış bulunmakta.. Bizler Gaziantep'te hizmet eden Gaziantep Gönüllü Kuruluşları olarak öncelikle bu harekatı başarılı bir şekilde yürüten kahraman ordumuza destek olduğumuzu, Ordumuzun ve Kilisli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu haykırmak amacıyla geldik. Burada Mehmetçiğimiz ve özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü bu operasyonda ordumuzun muzaffer olması için Fetih Sureleri okuduk ve dua ettik. Rabbim Vatan, millet uğruna, Din ve Devlet uğruna cehid eden kahraman ordumu daim muzaffer kılsın inşallah.Bizim Ecdadımız dünya sahnesinden çekildiği günden beri dünyaya hakim olan ve yöneten Batı, Dünyayı zulüm, kan ve göz yaşına boğdu ve acımasızca sömürmeye devam ediyor. Bu zihniyet Amerika'da bir Irkı yeryüzünden silen zihniyettir. Bu zihniyet Asya'yı sömürmek için çoluk çocuk demeden katleden zihniyettir. Bu zihniyet Afrika'yı köleleştiren zihniyettir. Evet bugün, Güçlü olduğu için Hakkı olmayanı kendinde hak görüp mazlumların elinden zorla alan ve sömüren, yeryüzünü kendisine ait zanneden bir anlayışla karşı karşıyayız. ve biz Müslümanlar olarak bu anlayışa karşı en üst tondan haykırıyoruz, Yeryüzü sizin değildir. Yeryüzü Allah'ın mülküdür. ve bizler Müslümanlar olarak Allah'ın mülkünü Allah'a açmakla mükellef olduğumuzun farkında ve bilincindeyiz" dedi.

Gök, sözlerini şöyle sürdürdü;"Bugün Türkiye'miz sadece İslam aleminin değil tüm dünya mazlumlarının sömürü ve zulümden kurtulması için çalışan bir umut kapısı olmuş durumdadır. Geçmişte olduğu gibi yarın da dünyada Hakkı ve adaleti yeniden tesis edecek olan millet yine bu millet olacak inşallah. Bu bağlamda Dünyayı sömüren Emperyalistlerin iç ve dış işbirlikçileriyle beraber, tüm dünya mazlumlarının umudu olan ve dünya sten büyüktür diye haykıran dünyaya adil bir düzen getirme ve dünyadaki sömürü düzenine çomak sokarak mazlumların göz yaşını silme potansiyeline sahip yeni, büyük, Güçlü Türkiye'nin kendi ifadeleriyle yeni Osmanlının ayak seslerinden korktuklarını ve Yeni Türkiye'yi susturmak için ne gibi hain planları ve amaçları olduğunu biliyoruz" diye konuştular.