Kilis 7 Aralık Üniversitesi bahar döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim verecek
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi bahar döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim verecek

24.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:01
Kilis 7 Aralık Üniversitesi bahar döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim verecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı aldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı aldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldüğü belirtildi.

Öğrenci ve üniversite mensuplarının salgından en az etkilenmesini sağlamak amacıyla karar sürecinde tüm detayların ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teorik derslerin uzaktan ve çevrimiçi olarak yapılmasına, sınıfların seyreltilmesi ve pandemi kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gibi gerekli tedbirler alındıktan sonra son sınıflarda uygulamalı derslerin öğrencilerin isteğine bağlı olarak yüz yüze yapılabilmesine, yüksek lisans ve doktora programlarında ana bilim dalı başkanlıklarının öğrenci yoğunluklarına ve dersin niteliğine göre derslerin işleyişini belirlemede yetkilendirilmesine, alınan bu kararların Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulundan yapılacak açıklamalara göre revize edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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