Kılıçdaroğlu, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nu ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu Çeşme'deki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Ahmet Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran eşlik etti.