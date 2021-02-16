Kılıçdaroğlu: "Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi 'Çarşamba günü çok önemli bir şey açıklayacağım.' diye açıklama yapmaz. Operasyonlar gizli yapılır, kimseye haber verilmez. Düğün bayramla devlet yönetilmez." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi 'Çarşamba günü çok önemli bir şey açıklayacağım.' diye açıklama yapmaz. Operasyonlar gizli yapılır, kimseye haber verilmez. Düğün bayramla devlet yönetilmez." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları yaptıklarını, dönemin başbakan ve bakanlarına soru önergeleri verdiklerini ve bu soru önergelerine verilen yanıtta sıradan, olayın özüne inmeyen, "Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadesinin yer aldığını söyledi.

"Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi"

Kılıçdaroğlu, 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili korkudan kimsenin açıklama yapamadığını iddia ederek şunları söyledi:

"Valiye, 'Sen bir açıklama yap' diyorlar. Bunlar devleti yönetemezler. Yönetmiyorlar, yönetemiyorlar zaten. Bilgileri yok, birikimleri yok, iradeleri yok. Bir devlet böyle mi yönetilir? Normalde birisinin bu sorumluluğu alıp istifa etmesi lazım. Rehine kurtarmaya gidiyorsunuz tamamı ölüyor.

Ayrıca 3 askerimiz... Nasıl oluyor bu? Bunun hesabını kim verecek? AK Parti'li kardeşlerime özellikle söylüyorum 13 şehidimizin kanları yerdedir.

Onlar Türkiye'ye gelebilirdi, getirilebilirdi. Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi. Kendilerine göre gittiler sözde terör örgütünden alacaklar, çarşamba gelecek, Erdoğan çıkıp medyaya açıklama yapacak, 'Biz kahramanız, biz şöyleyiz, biz 13 kişiyi kurtardık.' Hedef buydu. Davulla, zurnayla rehine mi kurtarılır Allah aşkına. Rahmetli Ecevit Kıbrıs çıkarmasını yaparken eşine bile haber vermemiştir. Bu davul zurnayla 'Harekat başlattık' diyor. 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır, Kimse başka bir şey düşünmesin. Bu 5 sorunun cevabını bekliyorum. Ben değil, bu millet bekliyor. 7'den 70'e bu millet bu 5 sorunun cevabını bekliyor."

AK Parti TBMM Grup Toplantılarının Çarşamba günleri yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Savunmaya geçti şimdi. Salı toplantılarını çarşamba günü yapıyor beyefendi. Biz ne diyeceksek kendisini savunacak. 5 soruyu sordum. 5 sorunun cevabını yarın senden bekliyorum. Ben beklemiyorum 83 milyon insan bu 5 sorunun cevabını bekliyor senden." diye konuştu.

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

"Sandıkla geldiler, sandıkla bunları göndereceğiz, demokratik yollarla göndereceğiz, güle oynaya göndereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandıkla geldiler, sandıkla bunları göndereceğiz, demokratik yollarla göndereceğiz, güle oynaya göndereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, devlet kurumunun hukukun üstünlüğüne göre yönetilmesi ve vatandaşları koruması gerektiğini belirtti.

Devlet kurumunun vatandaş üzerine baskı kuramayacağının ve onları yönlendiremeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Yönlendirmesi çağdaş anlamda ancak eğitimle olur. Alır, eğitir, ülkenin çıkarlarını, hukuku, hukukun üstünlüğünü, el sanatlarını öğretir. Değişik alanlarda insanların beceri kazanmalarını sağlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşlı bir kadının "Açım" diye seslendiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, bu olayın ardından Elazığ Valisi Erkaya Yırık tarafından kadının Valiliğe çağrıldığını ifade etti.

Bu buluşmayla ilgili görüntüler nedeniyle üzüldüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şu devletin düştüğü hale bak ya. Gerçekten üzülüyorum, vicdanım sızlıyor. ya koskoca valisin, talimat aldın, bu kadının bari ayağına git, bu kadının derdi nedir, bari onu sor. Çağırıyorsun makamına, ayağına çağırıyorsun. Şunu söyleyeceksin, televizyon kamerası da hazır orada. Sonra ertesi gün bunu yayınlıyorsun. Bu ahlak mıdır arkadaşlar? Bunlar da ahlakın kırıntısı var mı? Vali bu talimatı kimden aldı ve nasıl yaptı? Herhalde bir paket verdiler. 'Sen bundan sonra açım deme. Şunu şunu şunu da ayrıca yapacağız, sözlerini de geri al. Erdoğan da çok memnun olacak.' dediler."

Valinin bir kişinin veya bir partinin değil, devletin valisi olması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bir kadının 'Açım' demesini 180 derece değiştirerek, 'Hayır efendim, beni yanlış anladılar. Benim karnım tok, keyfim de yerinde. Durumum da çok iyidir, çok şükür.' demesini neye bağlıyorsunuz? Bu ceberut devlet anlayışıdır. Başka bir anlayış değildir." ifadelerini kullandı.

"Havuz medyasının iftira atma konusunda müthiş yetenekleri var"

Kılıçdaroğlu, Uludağ'da tatil yapanların görüntülerinin Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere ait olduğu iddia edilip medyada paylaşıldığını anlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey