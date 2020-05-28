Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.
28.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutluyor, kardeş ülke Azerbaycan halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA