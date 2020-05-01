Kılıçdaroğlu 1 Mayıs dolayısıyla çalışanlarla buluştu
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Kılıçdaroğlu 1 Mayıs dolayısıyla çalışanlarla buluştu

Kılıçdaroğlu 1 Mayıs dolayısıyla çalışanlarla buluştu
01.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:01

Kılıçdaroğlu 1 Mayıs dolayısıyla çalışanlarla buluştu CHP Genel Başkanı KEmal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs dolayısıyla farklı sektörlerden çalışanlarla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu 1 Mayıs dolayısıyla çalışanlarla buluştu

ANKARA - CHP Genel Başkanı KEmal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs dolayısıyla farklı sektörlerden çalışanlarla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında sağlık çalışanı, apartman görevlisi, kurye, maden işçisi ve gazetecinin de bulunduğu, farklı sektörlerde çalışan 12 işçi ile "1 Mayıs" buluşması gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin bayramını kutlayarak sorunlarını dinledi. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır eşlik etti.

Kılıçdaroğlu 1 Mayıs dolayısıyla çalışanlarla buluştu

Kaynak: İHA

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