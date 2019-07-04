Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e 'anlaşmaları iptal et' çağrısı

KIBRIS Rum tarafının, ABD, İsrail ve Fransa ile askeri anlaşmalar imzalaması ülkede tartışmalara neden oldu. Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Rum Barış Konseyi yayınladığı bildiri ile Rum yönetimine sert eleştiriler getirdi.

Konsey bir açıklama yaparak Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'ı yaptığı askeri anlaşmaları iptal etmeye ve bu yöndeki işbirliklerini sonlandırmaya çağırdı. Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Anastasiadis hükümeti Kıbrıs'ın geleceğini, elini, ayağını NATO tankına, İsrail, Fransa, ABD ile askeri anlaşmalara bağlamaya karar verdi. Kıbrıs, ezeli hedef olan askersizleştirmeden uzaklaşıyor ve bölgedeki emperyalist savaş girdabının gözüne giriyor."

TÜRKİYE YANILGISI

ABD'nin Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırılması sürecini, değerlendiren Kıbrıs Rum Barış Konseyi bunu Türkiye'nin önünü kesmek olarak gördüğünü ancak bunun bir yanılgı olduğunu ifade ederek, "Silahlar ve savaşlar sadece ölüm, yıkım ve talihsizlik getirir. Anastasiadis hükümetini tehlikeli, Kıbrıs'ın askersizleştirme hedefine uymayan askeri anlaşmaları iptal etmeye ve işbirliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz. Kıbrıs halkını savaşlara, Kıbrıs hükümetinin savaş sever projelerine karşı çıkmaya, Kıbrıs'ta ve bölgemizde barıştan baş kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

- Lefkoşa