Kıbrıs'ın İlk Seri Katil Vakası; 7 Kadını Öldürmekle Suçlanan Ordu Görevlisi Gözaltında

Bir ordu görevlisi Kıbrıs'ın ilk "seri katili" olduğu şüphesiyle gözaltında. 35 yaşındaki Kıbrıslı Rum şüpheli 7 kadının kaybolması veya öldürülmesiyle suçlanıyor.

Bir maden ocağında 14 ve 20 Nisan'da bulunan iki kadın cesedinin, 2018 Mayıs ve Ağustos aylarında haklarında kayıp bildirimi yapılan Filipinli iki kişiye ait olduğu sanılıyor. Euronews.com'da Görüntüle