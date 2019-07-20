Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Kaynak: Dunya.com

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