Kibariye'nin borçlarıyla başı dertte
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Kibariye'nin borçlarıyla başı dertte

Kibariye'nin borçlarıyla başı dertte
Hürriyet - Haberler | Magazin

Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan'daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı.

Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan'daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı.

3.8 milyon TL borcu olan şarkıcının villaya 5 milyon TL istediği öğrenildi.

Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye şunları söylemişti; 'Ali'nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.'

Kaynak: Hürriyet

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