Kevin de Bruyne'nin Leicester'a Attığı Mükemmel Gol

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

2017-18 Premier Lig Sezonu'nda King Power Stadyumu'nda Leicester City'nin konuğu olan Manchester City rakibini 2-0 ile geçerken, Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne ise ceza sahasının dışından attığı bu golle beğeni topladı.