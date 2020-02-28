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Kevin de Bruyne'nin Leicester'a Attığı Mükemmel Gol

2017-18 Premier Lig Sezonu'nda King Power Stadyumu'nda Leicester City'nin konuğu olan Manchester City rakibini 2-0 ile geçerken, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ise ceza sahasının dışından attığı bu golle beğeni topladı.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

2017-18 Premier Lig Sezonu'nda King Power Stadyumu'nda Leicester City'nin konuğu olan rakibini 2-0 ile geçerken, Belçikalı yıldız ise ceza sahasının dışından attığı bu golle beğeni topladı.

Kaynak: Dugout

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