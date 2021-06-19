Keşan'da "Aktif Ol Zinde Kal" etkinlikleri başladı
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Keşan'da "Aktif Ol Zinde Kal" etkinlikleri başladı

Keşan'da 'Aktif Ol Zinde Kal' etkinlikleri başladı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi'nce "Sağlık İçin Hareket Et" sloganı ile "Aktif Ol Zinde Kal" etkinlikleri başladı.

Keşan Belediyesi'nce "Sağlık İçin Hareket Et" sloganı ile "Aktif Ol Zinde Kal" etkinlikleri başladı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte kadınlar, antrenör Mürvet Buruk eşliğinde egzersizler yaptı.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, burada yaptığı konuşmada, egzersizlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 08.45-10.00 saatleri arasında Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yapılacağını belirtti.

Salgın nedeniyle etkinliğe ara verdiklerini aktaran Gedik, "Etkinliklerimiz tekrar başladı. Spor alanlarımızın da bakım onarım ve tadilatları devam ediyor. Bu tadilat ve onarımlar bittikten sonra Kapalı Spor Salonumuzda, statta da etkinliklerimiz olacak. Aynı zamanda yelken etkinliklerimize de başlayacağız. Erikli'de Yelken Kulübü'nde hazırlıklarımız tamamladık. Orada da rüzgar sörfü eğitimlerine başlamış bulunmaktayız. Bu eğitimlere katılmak isteyen Kültür Müdürlüğümüze ve Erikli'deki Yelken Kulübümüze kayıtlarını yaptırabilirler." ifadelerini kullandı.

Buruk da egzersizlerin sosyal medyadan takip edilebileceğini belirterek herkesi spor yapmaya davet etti.

Keşan'da 'Aktif Ol Zinde Kal' etkinlikleri başladı
Keşan'da 'Aktif Ol Zinde Kal' etkinlikleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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