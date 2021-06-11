Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu Saros Körfezi yüzeyinde müsilajın görülmediğini belirtti
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu Saros Körfezi yüzeyinde müsilajın görülmediğini belirtti

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu Saros Körfezi yüzeyinde müsilajın görülmediğini belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi'nin yüzeyinde şuana kadar müsilaj (deniz salyası) görülmediğini belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi'nin yüzeyinde şuana kadar müsilaj (deniz salyası) görülmediğini belirtti.

Helvacıoğlu, AA muhabirine Marmara Denizi başta olmak üzere birçok denizde meydana gelen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından da koruma eylem planı başlatılan deniz salyasının Saros Körfezi'nde görülmediğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince Enez'den Adilhan mevkisine kadar olan sahil kesiminde 4,5 saatlik müsilaj taraması yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Saros Körfezimizde yüzeysel bölümde incelemeler sonucu müsilajın olmadığı anlaşılmıştır." dedi.

Helvacıoğlu, Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleyen yapısının, müsilajın bölgeye ulaşması durumunda temizlenmesini kolaylaştıracağını aktardı.

Konuyu titizlikle takip ettiklerini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan Belediye Başkanlığı olarak Saros Körfezimizde deniz salyası gözükmesi durumunda çok hızlı müdahalelerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarla bir arada incelemeler yaparak istişare edeceğiz. Saros Körfezi gözetimimiz ve denetimimiz altındadır.

Misafirlerimizin ve gelen yazlıkçılarımızın şuanda endişe etmesine gerek yoktur. Kuzey Ege'nin incisi olan sahillerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere kurumların kontrolü altındadır. Keşan Belediyesi'nin de bu mücadelenin içinde olduğunu belirtmek isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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