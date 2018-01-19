Kereste dükkanındaki yangın korkuttu SİVAS - Sivas'ta, Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.45'te, Kereteciler Sitesi'nde bulunan Burhan Demirkaynak'a ait kereste dükkanında çıktı. İş yerinin ofis kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede, içerideki kerestelere sıçradı. İş yerinden duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler, diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü. İş yerinde bulunan keresteler ise itfaiye ekipleri ve iş yeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri uzun süre dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle iş yerinde bulunan çok sayıda parke, kereste ve mobilya malzemesinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.