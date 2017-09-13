Kerem Kılıçdaroğlu 15 Eylül'de Asker Olacak
CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, vatani görevini yapacak oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun cuma günü Sivas'a gelerek birliğine teslim olacağını bildirdi.
CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, vatani görevini yapacak oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun cuma günü Sivas'a gelerek birliğine teslim olacağını bildirdi.
Karasu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerliğini Sivas'ta yapacağını anımsattı.
Kılıçdaroğlu'nun biriliğine 15 Eylül'de teslim olacağını aktaran Karasu, "Cuma günü gelip birliğine teslim olacak, askerliğini Sivas'ta gerçekleştirecek. Sayın Kerem Kılıçdaroğlu, vatani görevini bedelli de yapabilirdi ama her Türk evladının onur ve şerefle yerine getirdiği askerlik görevini piyade er olarak gelip Sivas'ta gerçekleştirecek." dedi.
Karasu, Kerem Kılıçdaroğlu'nun kente gelişinde kendisine annesi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da eşlik edeceğini söyledi.