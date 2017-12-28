Kenya'da Nargile Yasaklandı

Kenya'da hükümet, son yıllarda gençler arasında hızla yayılan nargileyi yasakladı.

KULLANIMI, TİCARETİ VE REKLAMI YASAKLANDI

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, sağlığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle ülke genelinde nargilenin kullanımı, ticareti ve reklamı yasaklandı.

PARA YA DA HAPİS CEZASI VERİLECEK

Düzenlemede, "Hiçbir kimse ya da işletme nargile satamaz, üretemez, kullanamaz, reklamını yapamaz ya da teşvik edemez." ifadeleri kullanıldı

Yasaya uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Ayrıca para ve 6 aya varan hapis cezaları verilebilecek.

NARGİLEYİ YASAKLAYAN ÜÇÜNCÜ AFRİKA ÜLKESİ

Kenya, Ruanda ve Tanzanya'nın ardından nargileyi yasaklayan üçüncü Afrika ülkesi oldu.

Dünyada nargileyi yasaklayan ülkeler arasında Singapur, Pakistan, Ürdün ve Suudi Arabistan bulunuyor.