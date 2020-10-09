Kenya'da gözaltında polis şiddetini protesto eden kalabalık karakolu ateşe verdi

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında zorunlu olduğu halde maske takmadığı gerekçesiyle polisin gözaltına aldığı şüpheliyi dövdüğü haberi üzerine toplanan yaklaşık 200 kişi, karakolu ateşe verdi.

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında zorunlu olduğu halde maske takmadığı gerekçesiyle polisin gözaltına aldığı şüpheliyi dövdüğü haberi üzerine toplanan yaklaşık 200 kişi, karakolu ateşe verdi.

Kenya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin batısındaki Kakamega şehrinde maske takmadığı için gözaltına alınan bir kişinin polis tarafından dövüldüğünü iddia eden yaklaşık 200 kişilik grup bölgedeki karakola saldırdı.

Batı Bölgesi Polis Komiseri Paris Kimani, saldırıya uğrayan karakolun ateşe verildiğini açıkladı.

Yaşanan olaylarda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ancak saldırıya uğrayan karakoldaki yaralanan polislerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kenya'da 39 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken virüs nedeniyle 735 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde Kovid-19'un ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle 5 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak