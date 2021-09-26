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Kenan Koçak'ın milli gururu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kenan Koçak'ın milli gururu

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un 1'inci yardımcısı olan Kenan Koçak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un 1'inci yardımcısı olan Kenan Koçak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un 1'inci yardımcısı Kenan Koçak oldu. Kariyerinde son olarak Hannover 96'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla teknik ekipte yer alacağını şu sözlerle duyurdu.

"AY-YILDIZLI FORMANIN GETİRDİĞİ SORUMLULUKLARIN BİLİNCİYLE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Milli takımdaki yeni yapılanmanın bir parçası olduğunu ifade eden Koçak, "Bugün hayatımın en gurur verici anlarından birini yaşayarak A Milli Takımı'nın teknik heyetinde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum. Türkiye'de başlayıp, Almanya'da devam eden hayat yolculuğumda karşıma birçok dönüm noktası çıktı. Hepsi içlerinde büyük sorumluluklar barındırdı. Ay-yıldızlı formanın ağırlığı ve getirdiği sorumlulukların bilinciyle elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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