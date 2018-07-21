Kenan Doğulu söyledi annesi dinledi

MUĞLA - Bodrum Antik Tiyatroda yaz konseri veren ünlü sanatçı Kenan Doğulu sevilen şarkılarıyla tatilcileri coşturdu.

Ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu Tarihi Bodrum Antik Tiyatroda konser verdi. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Doğulu tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçıyı yaklaşık 3 bin kişi izledi. 2 saat sahnede kalan Doğuluyu annesi Serpil Doğulu en ön sıralardan izledi.