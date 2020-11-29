Kemaliye'de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor
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Kemaliye'de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor

29.11.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:31

Kemaliye'de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde aracı tamamen yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor.

Kemaliye'de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde aracı tamamen yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye'de kuyumculuk yapan İsmail Sezgin (76), 24 Kasım 2020 tarihinde Adak köyündeki evinden ilçedeki kuyumcu dükkanına gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. O günden sonra İsmail Sezgin'den yakınları haber alamadı. Bunun üzerine yapılan aramada Sezgin'e ait otomobil aynı gün tamamen yanmış halde Kemaliye yolu üzerinde bulundu.

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5 gündür haber alınamayan İsmail Sezgin'in bulunması için güvenlik güçlerince arama çalışmaları sürdürülürken balık adamlarda Fırat Nehri boyunca tarama yaptı.

Sezgin'in kızları da babalarının en kısa sürede bulunması için sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak, "Babam İsmail Sezgin 5 gündür Eğin'de kayıp. Gören, duyan varsa lütfen bize ulaşsın!" ifadesine yer verdi.

Kemaliye'de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor
Kemaliye'de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor
Kemaliye'de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor
Kemaliye'de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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