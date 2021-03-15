Kefaret 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 17. bölüm izle! Kefaret son bölümde neler oldu?

Beklenen fragmanlar arasında yer alan Kefaret dizisinin 18. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Heyecanlı sahneler bulunduran fragman detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kefaret son bölüm fragmanı izle! Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 17. bölüm izle! Kefaret son bölümde neler oldu?

KEFARET 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Heyecanla beklenen Kefaret 17. bölümün yayınlanmasının ardından 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

KEFARET 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Arzu ile ilişkisinin basına düşmesi sonrası işinden olunca bunalıma girer ve Zeynep'in çiftliğindeki köy evine sığınır. Meltem, Ahmet'e boşanma davası açar ve uzaklaştırma kararı çıkartır. Son anda polis baskınından kurtulan Arzu kendisini ihbar eden ve bütün parasına el koyanın kim olduğunu araştırmaktadır. Zeynep ve Sinan nikah için gün alırlar ancak Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olacaktır. Nikah günü yaklaşır ancak Sinan'dan hiçbir haber alınamamaktadır.

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