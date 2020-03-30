Kefalet 500, kaynak limiti 50 milyar liraya çıktı Kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet bakiyesi 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldı.

Kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet bakiyesi 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldı. Kaynak: Dunya.com