'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2) - Haberler

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'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2)

Demirören Haber Ajansı, Semih Şahin - Güncel
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'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2)

TUTUKLANDIBursa'da, tırmanarak girdiği 18 evden değerli eşya çalan 'Kedi' lakaplı Şenol K. (42), polis tarafından yine hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

BURSA (DHA) - TUTUKLANDI

Bursa'da, tırmanarak girdiği 18 evden değerli eşya çalan 'Kedi' lakaplı Şenol K. (42), polis tarafından yine hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenol K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Semih ŞAHİN/BURSA,


Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Bursa, Polis, kedi, Güncel, Haberler

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