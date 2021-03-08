Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

08.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:08
Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Şiddetin mazereti olmaz, şiddet acizliktir ve bizler de şiddetin karşısında olduğumuzu yüksek sesle dile getirmeliyiz.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Şiddetin mazereti olmaz, şiddet acizliktir ve bizler de şiddetin karşısında olduğumuzu yüksek sesle dile getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Altınok, kadınları bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, her günün Anneler Günü, her günün Kadınlar Günü olduğunu belirtti.

Altınok, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele döneminde cepheyi besleyen Nene Hatun'lar, Kara Fatma'lar gibi nice sembol kahraman analarımız, kahraman kadınlarımız bizlere bu toprakları vatan yapmışlardır. Devletimizin kurtuluşunda, kuruluşunda ve Cumhuriyetimizin yükselmesinde de ferasetleri, emekleri, gayretleri, mücadeleleri büyüktür. Çileler çekerek bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamamıza vesile olmuşlardır. Coğrafyamızın adı da Anadolu'dur. Analar sayesinde bu coğrafya geçilmez ve vazgeçilmez olmuştur.

Günümüzde ise kadınlarımıza yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. Oysaki sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V.) hadisinde 'Hanımını döven, Allah'a ve Resulüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum' buyuruyor. Bu anlamda dinimize ve medeniyet tarihimize baktığımızda kadınların baş tacı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şiddetin mazereti olmaz, şiddet acizliktir ve bizler de şiddetin karşısında olduğumuzu yüksek sesle dile getirmeliyiz. Mutlu ve tebessümle dolu bir ömür dileğimle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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