Keban'da "Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı" toplantısı
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Keban'da "Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı" toplantısı

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da 'Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı' toplantısı

Keban Kaymakamlığınca "Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı" toplantısı düzenlendi.

Keban Kaymakamlığınca "Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıkta, Kaymakam Hasan Akbulut başkanlığında düzenlenen toplantıya, Keban Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, İlçe Müftüsü Zafer Güneş katıldı.

Toplantıda, ilgili kanun gereğince kadına şiddetin önlenmesi için zaman zaman değerlendirmeler yapılarak tecrübelerin paylaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesi, farkındalık ve duyarlılığın arttırılması konuları ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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