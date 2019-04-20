Kazakistan'da Zincirleme Kaza: 11 Ölü
Kazakistan'ın Zhambyl bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.
Kazakistan'ın Zhambyl bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanlığı kazanın Almata - Taşkent otoyolunda sabah 05: 00 sıralarında meydana geldiğini duyurdu. Yerel medya bir otomobilin, park halindeki bir kamyona çarptığını; yolcu otobüsünün de duramayarak araçlara çarptığını duyurdu. Kazada yaralanan 30 kişi çevre hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Kaynak: DHA