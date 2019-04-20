Kazakistan'da Zincirleme Kaza: 11 Ölü

Kazakistan'da Zincirleme Kaza: 11 Ölü

Kazakistan'ın Zhambyl bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Kazakistan'da Zincirleme Kaza: 11 Ölü

Kazakistan'ın Zhambyl bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı kazanın Almata - Taşkent otoyolunda sabah 05: 00 sıralarında meydana geldiğini duyurdu. Yerel medya bir otomobilin, park halindeki bir kamyona çarptığını; yolcu otobüsünün de duramayarak araçlara çarptığını duyurdu. Kazada yaralanan 30 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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