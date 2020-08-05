Kazakistan'da 10 Ağustos şair Abay Günü ilan edildi
NUR Kazakistan'da 10 Ağustos şair Abay Kunanbayev Günü ilan edilerek, bayram günleri listesine alındı.
NUR Kazakistan'da 10 Ağustos şair Abay Kunanbayev Günü ilan edilerek, bayram günleri listesine alındı.
Başbakan Askar Mamin'in imzaladığı kararnameye göre, hükümetin 31 Ekim 2017 tarihli bayram günleri listesinin onay kararında değişiklikler yapıldı.
Değişikliklere göre, 10 Ağustos Abay Günü ilan edilerek, bayram listesine eklendi.
Kazakistan'da bu yıl Kazak şair Kunanbayev'in doğumunun 175. yıl dönümü kutlanıyor.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) geçen yıl aralık ayında 2020'yi "Abay Kunanbayev Yılı" ilan etmişti.
Şair ve filozof Kunanbayev, 10 Ağustos 1854'te Semey'de doğdu. Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde Kazak halkının sosyal, toplumsal ve ahlaki sorunlarına dikkati çekerek, halkı medeni gelişmenin doğru yolunu seçmeye çağırdı.
Kaynak: AA