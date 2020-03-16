Kayserisporlu Hasan Hüseyin: "Hedefimize ulaşacağız" Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, kümede kalmayı başaracaklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, kümede kalmayı başaracaklarını söyledi.



Hasan Hüseyin, 2-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında; "Tam bir savaş vardı sahada. Yenilsek havlu atardık ama buna izin vermedik. Maçı kazanmak için elimizden geleni yaptık. 2-0 yaptık. 3-0 yapsaydık çok farklı olurdu. Buna rağmen güzel maç oldu. Çok iyi bir galibiyet aldık. Umarım böyle devam ederiz. Önümüzde kazanacağımız maçlar var. Alacağımız puanlar var. Kayserispor'u kümede tutacağız" yorumu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA