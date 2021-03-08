Kayserispor, Uğur Kulaksız ile puan kaybetmedi
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Kayserispor, Uğur Kulaksız ile puan kaybetmedi

08.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:44
Kayserispor, Uğur Kulaksız ile puan kaybetmedi

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Uğur Kulaksız ile çıktığı 4 maçı da kazandı.

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Uğur Kulaksız ile çıktığı 4 maçı da kazandı.

Süper Lig'de 29.haftayı 31 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Uğur Kulaksız ile çıktığı 4 maçı da kazandı.

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Uğur Kulaksız, sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşadı. Bu sezon Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarına Kayserispor'un teknik adamı olarak saha kenarında görev yapan Kulaksız rakiplerini yenmeyi başardı. Uğur Kulaksız yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda Denizlispor'u 1-0, Hatayspor'u 3-1 mağlup ederken sahasında Malatyaspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Hes Kablo Kayserispor'da Uğur Kulaksız'dan önce Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu görev üstlenmiş ancak başarılı olamamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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