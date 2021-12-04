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Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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