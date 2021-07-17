Kayserispor, Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı
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Kayserispor, Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı

Kayserispor, Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Denis Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Denis Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya'nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de geçen sezon 15 maçta 2 gol kaydeden 30 yaşındaki Alibec, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 1 gol sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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Kayserispor, Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı - Haberler Spor
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