Kayserispor, Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Denis Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Denis Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya'nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'de geçen sezon 15 maçta 2 gol kaydeden 30 yaşındaki Alibec, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 1 gol sevinci yaşamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün