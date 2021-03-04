Kayserispor 4 maç sonra kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor 4 maç sonra kazandı

04.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:58
Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Hes Kablo Kayserispor, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, dün akşam karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, 4 maç sonra galip geldi. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı kırmızılı takım, ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile 1-1, MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor'a ise 2-0 yenildi. Oynadığı 4 karşılaşma sonrası 3 puan kazanan Kayserispor, ligde 28 puanla 15'inci sırada yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya Mustafa Yumlu Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor 4 maç sonra kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:05:34. #1.16#
title