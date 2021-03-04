Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, dün akşam karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, 4 maç sonra galip geldi. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı kırmızılı takım, ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile 1-1, MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor'a ise 2-0 yenildi. Oynadığı 4 karşılaşma sonrası 3 puan kazanan Kayserispor, ligde 28 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN