Kayseri Valisi Günaydın: Kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri Valisi Günaydın: Kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kayseri Valisi Günaydın: Kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor
25.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:57

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Vali Şehmus Günaydın, "Maalesef kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor. Sağlık sistemi çökmek üzereymiş, hastaneler çok zor durumdaymış, bunlara inanmayın. Hepsi gerçek dışı, asılsız iddialardır" dedi.

KTO'nun video konferans yöntemiyle yaptığı Ağustos ayı meclis toplantısına, Vali Şehmus Günaydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO üyeleri ve basın mensupları katıldı. KTO'nun meclis toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Türkiye değişmeye, dönüşmeye ve büyümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın Karadeniz'de verdiği müjde çok önemlidir. Böyle müjdeden sevinemeyen insanların biraz kendilerine dikkat etmesi lazım. Milli ve manevi duygularla beraber vatandaş olarak bir eksiklik olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TEST YAPAN İLİ DURUMUNDAYIZ'Vali Şehmus Günaydın ise, her gün sahada olduklarını, esnafları sürekli uyardıklarını belirterek, "Maalesef kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor. Sağlık sistemi çökmek üzereymiş, hastaneler çok zor durumdaymış, bunlara inanmayın. Hepsi gerçek dışı, asılsız iddialardır. Anlık olarak takip ediyorum, sağlık çalışanlarımız büyük gayret samimiyetle bu süreci hiçbir sıkıntıya düşmeden çalışıyorlar. İlimizde her türlü önlem alınıyor, anlık olarak telefonum önümde, bütün hastanelerimizi takip ediyorum. Türkiye'nin en çok test yapan ili durumundayız. 24 saat içerisinde vatandaşlarımıza sonucu bildiriyoruz. Hastaneler yeterli, doktorlar yeterli, resmi rakamların söyledikleri dışında hiçbir ifadeye itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin oylanmasından sonra konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, "Ülkemiz dış ticaret ve cari açığının en önemli kalemini de enerji oluşturmaktadır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta verdiği 'Müjde'den heyecanlandığımızı, onur ve sevinçten gözlerimizin nemlendiğini belirtmek isterim. Bugün itibariyle 16 milyar m3 doğalgaz çıkartan ülkemiz, mevcudun 20 katı olan 320 milyar metreküplük kaynağı ekonomiye kazandırdığı zaman inanıyorum ki her anlamda daha da rahatlayacaktır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Medya
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı 3. Sayfa
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti Güncel
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Güncel
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi Güncel
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Foça'daki tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp'ın cansız bedeni bulundu
Foça'daki tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp'ın cansız bedeni bulundu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Onur Saylak Sertab Erener
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Kayseri Valisi Günaydın: Kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 19:06:55. #1.15#
title