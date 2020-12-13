Kayseri Valisi Günaydın: Eş dost ziyaretlerine ara verelim
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Kayseri Valisi Günaydın: Eş dost ziyaretlerine ara verelim

13.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:54
Kayseri Valisi Günaydın: Eş dost ziyaretlerine ara verelim

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüsle mücadele konusunda vatandaşları uyararak, "Kısıtlamalar ile elde edeceğimiz kazanımların heba olmaması için eş, dost, akraba ziyaretlerine ara verelim" dedi.

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüsle mücadele konusunda vatandaşları uyararak, "Kısıtlamalar ile elde edeceğimiz kazanımların heba olmaması için eş, dost, akraba ziyaretlerine ara verelim" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli hemşehrilerim, kısıtlamalar ile elde edeceğimiz kazanımların zarar görmemesi, heba olmaması için, son zamanlarda vakaların en önemli artış kaynağı olan, eş-dost-akraba-ziyaretlerine kesinlikle ara vermemiz gerekmektedir. Sabrınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Kayseri Valisi Günaydın: Eş dost ziyaretlerine ara verelim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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