KAYSERİ Türkiye'yi öven Meksikalı hastanın doktoru Böyle geri dönüşler, yorgunluğumuzu alıyor Türkiye'yi öven Meksikalı hastanın doktoru: Böyle geri dönüşler, yorgunluğumuzu alıyorTATİL için geldiği Türkiye'de mide kanaması geçirmesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi edilerek, sağlığına kavuşturulan ve ülkesine döndükten 1 yıl sonra sosyal medyada teşekkür videosu...

Türkiye'yi öven Meksikalı hastanın doktoru: Böyle geri dönüşler, yorgunluğumuzu alıyor

TATİL için geldiği Türkiye'de mide kanaması geçirmesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi edilerek, sağlığına kavuşturulan ve ülkesine döndükten 1 yıl sonra sosyal medyada teşekkür videosu yayınlayan Meksikalı Enrique Gudino Magana'nın (67) doktoru Ali Çetinkaya, "Bu kadar emeğin karşılığında böyle geri dönüşler, yorgunluğumuzu alıyor. Biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak cansiperane çalışıyoruz. Yerli ve yabancı hastalarımız kendilerini, güvenle bizlere emanet edebilirler" dedi.

Geçen yıl ağustos ayında Meksikalı Enrique Gudino Magana, tatil için geldiği Kapadokya'da gezerken rahatsızlandı. Magana, tedavi için ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen Meksikalı, tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Taburcu olup, ülkesine dönen Magana, sağlığına kavuşmasının birinci yıl dönümünde çektiği teşekkür videosunu sosyal medyada paylaştı. Videoyu hastane yetkililerine de ulaştıran Magana, Türk sağlık sistemini överek, "Hastanede kaldığım 15 gün boyunca profesyonel bir medikal ekip tarafından en üst seviyede sağlık hizmeti aldım" dedi.

'DEFALARCA BİZE TEŞEKKÜR MEKTUPLARI GÖNDERDİ'

Meksikalı Magana'nın hastanedeki tedavisini yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Çetinkaya, kendilerine gelen video ile mutlu olduklarını söyledi. Çetinkaya, "Ben 33 yıllık hekimim. Bu tür geri dönüşler almak bizi çok mutlu ediyor. Meksikalı hastamız da 1 yıl önce Kapadokya'da tatildeyken mide kanamasıyla bize geldi. Kendisini yoğun bakıma aldık. Hastamızı yoğun şartlarda tedavi ederek, ülkesine yolcu ettik. Defalarca bize teşekkür mektupları gönderdi. Orada Türk elçisi gibi çalışıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tabi bu kadar emeğin karşılığında böyle geri dönüşler, yorgunluğumuzu alıyor" diye konuştu.

'TEDAVİ OLANLAR MEMNUNİYETLE ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR'

Kayseri Şehir Hastanesi'nin 1607 yatak kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Çetinkaya, "200'ün üzerinde yoğun bakım yatağımız var. Dahiliye yoğun bakım olarak biz 38 yatakla hizmet veriyoruz. Bu Türkiye'deki en büyük sayılardan birisi. Her türlü hastayı takip ediyoruz. Meksikalı hastamızın dışında Hintli bir göz doktoru muayene ettik. Japonya, Polonya ve Bahreyn'den gelen hastalarımız oldu. Bunun dışında Türkiye'ye tatil için gelip de rahatsızlanan hastalar var. Hastanemize başvuran, özellikle randevu alıp burada terapi alan çok sayıda hastalarımız var. Bunların hepsi de büyük bir memnuniyet ile ülkelerine geri dönüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

'HASTALARIMIZIN İYİLEŞME ORANI DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE'

Çetinkaya, hastanede yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak cansiperane çalışıyoruz. Yerli ve yabancı hastalarımız kendilerini güvenle bizlere emanet edebilirler. Bilsinler ki en yakınımıza göstereceğimiz ilgi kadar gerekli bakımı alacaklardır. Bu konuda hiçbir hastamızın şüphesi olmasın. Bu dönemde de çok yoğun şartlarda çalışıyoruz. Dünya şartlarında en üstün seviyede hasta bakımı gerçekleşiyor. Hastalarımızdaki iyileşme oranı dünya standartlarının çok üzerinde bulunuyor. Bu konuda elimizdeki imkanlar çok yüksek."

Kaynak: DHA