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Kayseri Süper Amatör Küme

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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta maçları sonrasında Kayseri Şekerspor ile Kayserigücü gruplarında liderlik koltuğunda bulunuyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta maçları sonrasında Kayseri Şekerspor ile Kayserigücü gruplarında liderlik koltuğunda bulunuyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta geride kaldı. Oynanan 10 maçta 39 gol atılırken A grubunda Şekerspor namağlup liderliğini sürdürürken B grubunda ise Kayserigücü FK zirvede yer aldı. Kayseri Şekerspor oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alarak topladığı 12 puanla zirvede yerini korurken Kocasinan Ülküspor ise grupta puansız takım olarak son sırada kaldı. B Grubunda ise Kayserigücü FK oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik neticesinde 10 puanla liderlik koltuğunda. Erciyes Esen Makinaspor ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla Kayserigücü 1.sırada bulunurken Kayseri Yavuzspor ile Buğdaylıspor ise grupta puan alamayan iki takım olarak son sırada bulunuyor. - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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