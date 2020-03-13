Kayseri Şeker Fabrikası "Kovid-19"a karşı dezenfekte çalışması yaptı Kayseri Şeker Fabrikası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker Fabrikası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker Park Bahçe Birimi, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte çalışmalarını, dünyada etkili olan koronavirüsün ardından çalışanların yoğun kullandığı alanlara yaydı.

Ekipler, lojmanlar bölgesinde bulunan park alanlarını, servis araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği gerçekleştirdi.

Öte yandan çalışanlar, iş yeri hekimi Erhan Yıldız tarafından hijyen kuralları ve virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA