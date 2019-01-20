Kayseri Şeker'de Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından hedeflerin ve yatırımların görüşüldüğü koordinasyon toplantısı yapıldı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, koordinasyon toplantısı Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Akay, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"2012 yılından beri pek çok şeyi birlikte gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ama bunlar yeterli değil. Uluslararası kuruluşlar seviyesine gelmek kolay bir iş değil. Bizim iş ortaklarımız dünyanın en büyük şeker üreticisi firmalarla Kayseri Şeker'i aynı statüde değerlendirmektedir. Bunlar Kayseri Şeker'in geldiği noktanın önemli göstergelerinden biridir.

Elbette her sene duvarın üzerine yeni tuğlalar ekleyerek ve işimizi sağlam temeller üzerine oturtmaya çalışarak bu noktaya geldik. 2012 yılında hayal ettiğimizi henüz gerçekleştiremedik. Kayseri Şeker'in SPK'ya tabi olması ve hisselerinin Borsa İstanbul'da alınıp satılmasıydı. Bu seneki özelleştirmeler sonucu Kayseri Şeker'in Turhal Şeker Fabrikasını bünyesine katması bu işi tetiklemiştir.

Ocak ayında yayınlanan tebliğ sayesinde Kayseri Şeker gibi statüde bulunan kuruluşların işlemlerinin SPK ile ilgili işlemleri onaylanmış oldu. Dolayısıyla bu kuruluşlar SPK mevzuatına tabi hale geldi. Bu sayede Kayseri Şeker daha kurumsal bir şirket olacak. Uluslararası şirketler Kayseri Şeker'i daha yakından bilip tanıyacak. Daha yakın ilgi gösterme ihtiyacı duyacaklar. Daha şeffaf bir şirket yapısı oluşacaktır."

Kaynak: AA