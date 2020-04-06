Kayseri OSB, servis araçlarını koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyor Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, servis araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, servis araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB'de faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya söz konusu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren servis araçlarına yönelik dezenfekte işlemi başlatıldı.

Fevzi Mercan Camii bitişiğindeki park alanında başlatılan uygulamada, ortak kullanım alanlarından olan toplu taşıma/servis araçlarına ücretsiz dezenfekte hizmeti 10 Nisan'a kadar devam edecek.

OSB Müdürlüğünün, salgına karşı bölge sanayicilerini ve çalışanlarını bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmalarını sürdürdüğü de aktarıldı.

Kaynak: AA