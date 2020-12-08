Kayseri'nin Hacılar ilçesine kar yağdı

KAYSERİ'de, kent merkezinde etkili olan soğuk hava nedeniyle akşam saatlerinde Hacılar ve Sarız ilçelerine kar yağdı. Kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kayseri'de gündüz saatlerinde etkili olan soğuk hava ve yağmur nedeniyle şehrin yüksek kesiminde bulunan Hacılar ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Yaklaşık iki saat etkili olan kar, ilçenin birçok yerini beyaza bürüdü. Kar nedeniyle Hacılar Erciyes karayolunda kısa süreli aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri Erciyes yolunu açık tutmak için çalışmalara başladı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kent merkezinin bazı mahallelerine ise akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ