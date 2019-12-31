Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de "Mekke'nin Fethi" etkinliği

31.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:28

Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından şiir dinletisi sunuldu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabe'nin yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesi olduğunu belirterek, şehrin fethinin önemini anlatmak gerektiğini söyledi.

Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir gençlik yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Coşkun, "Aralık ayında Siyer-i Nebi Yarışması düzenledik. Burada onun ödül törenini de gerçekleştireceğiz. Biz bu programı alternatif bir etkinlik olarak gerçekleştirmiyoruz. İnsanları televizyonun karşısından ve günahlarından bir dakika olsun uzaklaştırabilir miyiz gayreti içindeyiz. Her yıl bu tarihte Türkiye'nin 81 ilinde bu tarz faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.

Kırıkkale

Kırıkkale İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

AGD Kırıkkale Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, yılbaşı kutlaması adı altında yapılan kutlamaların İslam dini ve kültürüne uygun olmadığını ifade etti.

AGD'nin yıllardır "Mekke'nin Fethi" etkinliğini düzenlediğini, bu yıl da 600 noktada programın gerçekleştirildiği belirten Bayraktar, özellikle gençleri yılbaşı kutlamalarının etkisinden alıkoymak amacıyla ülke genelinde bu programları yaptıklarını söyledi.

Programda ilahiler okundu, semazen gösterisi sunuldu. Etkinliğe, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Vurgun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'deki program da Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan AGD Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Terzioğlu, insanlığın kaybettiği değerlerin yeniden ortaya konulması gerektiğini, Hz. Muhammed'in hayatının bu anlamda bir yol haritası olduğunu söyledi.

Mekke'nin fethiyle dünyaya yayılan İslam inancının 14 asır önce kardeşliği ve barışı getirdiğini vurgulayan Terzioğlu, 2 milyara yaklaşan Müslüman nüfusunun aynı inançla birlik olması gerektiğini ifade etti.

Program kapsamında Mekke'nin Fethi'nin önemini konu alan bir konferans düzenlendi, ardından Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA