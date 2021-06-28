Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla, 8'i ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

-Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan suç örgütüne üye olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma", "suçlu kayırma ve rüşvet" suçlarına karıştığı iddia edilenlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 22 Haziran'da 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 31 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Lütfü Türkkan Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Brad Pitt Seda Sayan Kerem Kamışlı
Spor Mesut Özil Mert Müldür Fatih Terim Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:29:38. #1.14#

title