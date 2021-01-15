Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
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Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

15.01.2021 17:32 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:35
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

KAYSERİ'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

KAYSERİ'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Ülke genelinde bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayseri'de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, 56 saatlik kısıtlama öncesi market, pazar ve balıkçılara akın etti. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.


Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ

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