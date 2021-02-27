Kayseri'de karantina kuralını ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralını ihlal eden 2 gurbetçi, kontrol noktasında yakalandı.

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralını ihlal eden 2 gurbetçi, kontrol noktasında yakalandı.

Polis ekipleri, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında durdurulan GX -063-D yabancı plakalı otomobilin sürücüsü A.D. ve yanında bulunan N.D'nin, Hollanda'dan geldikleri için karantinada bulunmaları gerektiğini tespit etti.

Sürücü ile yanında bulunan yolcuya karantina tedbirlerine uymadıkları için tutanak tutuldu.

İki gurbetçi daha sonra çağrılan ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan