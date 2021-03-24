Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

24.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:07
Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde bir araçta yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve pala ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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