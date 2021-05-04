Kayseri'de 120 küçükbaş hayvan çalan iki şüpheli Adana'da yakalandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 120 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 120 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yuları Mahallesi'nde 120 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler B.G. ve M.A'nın, hayvanları bir tıra yükleyerek Adana'ya götürdüğü belirlendi.

Zanlılar, jandarma tarafından Adana'daki ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalanıp Kayseri'ye getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 120 küçükbaş hayvan da Kayseri'ye getirilerek sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün