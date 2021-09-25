Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi (TFFHGD) hakemleri Sümer Stadında yapılan törenle 2021-2022 futbol sezonunu açtı.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi (TFFHGD) hakemleri Sümer Stadında yapılan törenle 2021-2022 futbol sezonunu açtı.

Sümer Stadı'nda yapılan sezon açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti Kayseri Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Eski Süper Lig Gözlemcisi Galip Bitigen, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, TFFHGD Kayseri Şubesi Başkanı Necati Selçuk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Şinasi Acar, Eski İl Hakem Kurulu Başkanları ile Dernek Başkanları ve Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar katıldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Necati Selçuk Şahin yaptığı açıklamada; "2021-2022 sezonu Kayseri hakemliği ve Türk hakemliği için hayırlı uğurlu olsun. Açılışımızda bizi yalnız bırakmayan başta şehir dışından gelen misafirlerimiz olmak üzere burada olan herkese en kalbi duygularımla ve yönetim kurulum adına selamlıyorum. Küresel salgının tüm dünyayı etkilediğini biliyoruz. Müsabakaların başladığı bu dönemde başta sağlık bakanlığı olmak üzere sağlık tedbirlerine harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatıyorum. Tüm dünyayı etkilediği gibi hakem ve gözlemcileri maddi, manevi olarak derinden etkilemiştir. Cenabi Allah'tan bu belayı bir an öne def etmesini diliyorum. Futbolun ön plana çıktığı yine futbolun tüm unsurlarının birbirine karşı saygılı olduğu yapılan müsabakalardaki mücadele ve centilmenliğin en üst seviyede olduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum. Biz hakemlere düşen görevde bu müsabakalarda korkmadan, çekinmeden, cesur en önemlisi adalet duygusunun revana yaptığı sakatlıksız, hastalıksız bir sezon diliyorum. Dernekte göreve geldiğimizden beri hak ettiği birlik ve beraberliğin yakalandığı inancındayım. Bu çerçevede pandeminin etkisinin azalmasıyla derneğinin yapacağı faaliyetler de tekrardan lokomotif olma özelliği kazanacaktır. Dernek olarak göreve geldiğimiz günden beri çatışmalardan uzak hareket etmenin birlikte olmanın bir güç olduğuna inandığımız dan dolayı İl Hakem Kurulu, Bölgesel Hakem Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Hakemlerin ve Gözlemcilerin sosyal haklarını hak ve hukuklarını yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Yine dernek olarak Kayseri Hakem ve Gözlemci sayılarının artması için ilgili kurumlara çağrı yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Törende yeni sezonda bir üst klasmana yükselen gözlemciler ve hakemlere tek tek plaket verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - KAYSERİ

Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı

Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı

Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı

Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı

Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Şevval Şahin Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Mario Balotelli Fatih Terim Lionel Messi Mehmet Topal
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 13:57:58. #1.12#