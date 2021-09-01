KAYMEK'in Muhteşem Sergileri İlçe İlçe Vatandaşla Buluşuyor

KAYMEK'in sanat ve mesleki eğitim birimi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında seminerler, yarışmalar ve organizasyonlar tertip ederken, diğer yandan Türk el sanatlarının gelişimine katkı sağlamak amacı ile kursiyerlerin ve eğitmenlerin ürettikleri eserlerle sergi faaliyetleri yaparak...

KAYMEK'in sanat ve mesleki eğitim birimi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında seminerler, yarışmalar ve organizasyonlar tertip ederken, diğer yandan Türk el sanatlarının gelişimine katkı sağlamak amacı ile kursiyerlerin ve eğitmenlerin ürettikleri eserlerle sergi faaliyetleri yaparak insanların ruhuna dokunmaya devam ediyor.

Nesiller arasında köprüler kuran KAYMEK, gönülden gönüle Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmayı ilke ediniyor. KAYMEK'in daha önce halkla buluşan Medeniyetin Dehası Mimar Sinan sergisi Develi'de, Kainatın Kalbi Kabe-i Muazzama sergisi Yahyalı'da ve Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı sergisi ise Yeşilhisar'da ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu.

MEDENİYETİN DEHASI MİMAR SİNAN SERGİSİ DEVELİ'DE

Ağırnas'ta doğmuş, 97 yıllık ömrüne yüzlerce eseri sığdırmış ve Türk İslam Medeniyetine katkı sağlamış olan Mimar Sinan'ı tanıtmak ve eserlerini anlatmak amacıyla oluşturulan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli sergi Develi Sosyal Yaşam Merkezi'nde ilçe sakinleri ile buluştu. Bu eşsiz sergide 24 farklı el sanatı branşında 29 eser bulunuyor.

KAİNATIN KALBİ KABE-İ MUAZZAMA SERGİSİ YAHYALI'DA

İslam aleminin ömründe bir defa da olsa görme hayalini kurduğu, özellikle Kovid - 19 sürecinde Hac farizasını yerine getirememekten kaynaklı büyük bir özlem duyulan Kainatın Kalbi Kabe-i Muazzama sergisi de Yahyalı'da yoğun ilgi ile karşılandı. Kainatın Kalbi Kabe-i Muazzama sergisiyle Kabe'nin örtüsü üzerinde bulunan Ayet-i Kerimeler, Esma'ül-Hüsnalar, mukaddes kelamlar geleneksel el sanatlarından Maraş işi ile işlendi. Sergi, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ile hazırlandı. Kabe-i Muazzama sergisine ziyaret gerçekleştiren Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

ERCİYES'TE BİR SEVDA MASALI: KEREM İLE ASLI SERGİSİ YEŞİLHİSAR'DA

Kerem ile Aslı'nın İran'ın İsfahan'dan Erciyes'e uzanan masalımsı sevda hikayesi KAYMEK'in düzenlediği "Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı" isimli sergiyle canlanmaya devam ediyor. "Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı" sergisi Develi'nin ardından Yeşilhisar'da vatandaşlar ile buluştu. Kayseri'nin bir değeri olan, Kayseri'de kavuşup Kayseri'de kül olan Kerem ile Aslı'nın ölümsüz sevdasının anlatan ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halil Tasyapan'ın da ziyaret gerçekleştirdiği sergiye Yeşilhisar'ın ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Erciyes'in eteklerinde aşkın narıyla küle dönen sevdalıların hikayesi, KAYMEK eğitmenleri tarafından diorama sanatının birtakım teknikleri kullanılarak 14 sahnede işlendi.

KAYMEK'İN İNSAN RUHUNA DOKUNAN SERGİLERİ

KAYMEK'in insan ruhuna dokunan sergilerinden başlıcaları şu şekilde:

"Osmanlı Padişah Tuğraları Sergisi, Çini -Seramik Sergisi, Seramik ve Kumaş Çiçek Sergisi, Geri Dönüşüm Sergisi, Dönmeyi Düşünmeyenler 15 Temmuz Çanakkale Ruhu Sergisi, Karma Sanat Sergisi, Medeniyetin Dehası Mimar Sinan Sergisi, Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı Sergisi, Kainatın Kalbi Kabe-i Muazzama Sanat Sergisi ve 15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi. "

KAYMEK sergileri, ilçelerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Habermetre