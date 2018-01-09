Kaymakamlıkta Nikah Merasimi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Ökkeş Altan, kaymakamlıkta düzenlenen nikah merasimi ile dünya evine girdi.

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Ökkeş-Arzu Altan çiftinin nikahı Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen merasim ile kıyıldı. Çiftin nikah şahitleri ise Kaymakam Lokman Düzgün ve İlçe Milli Eğitim müdürü Musa Yıldırım oldu.

Kaymakam Lokman, nikahın ardından çifte ömür boyu mutluluk ve huzur dileyerek, evlilik cüzdanını verdi. - GAZİANTEP