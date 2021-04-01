Kaymakam Zeyrek'in köy ziyaretleri sürüyor
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Kaymakam Zeyrek'in köy ziyaretleri sürüyor

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Kaymakam Zeyrek'in köy ziyaretleri sürüyor

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, ihtiyaçları yerinde tespit etmek için başlattığı köy gezilerini sürdürüyor.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, ihtiyaçları yerinde tespit etmek için başlattığı köy gezilerini sürdürüyor.

Kaymakam Zeyrek, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı ve Cevizyatağı Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş İsmet Bekret ile Yemişveren, Çayarası ve Cevizyatağı köylerini ziyaret etti. Kaymakam Zeyrek ile beraberindekiler, köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Okul ziyareti sonrası köylülerle sohbet eden Kaymakam Zeyrek, sorun ve talepleri tek tek dinledi. - BİTLİS

Kaymakam Zeyrek'in köy ziyaretleri sürüyor
Kaymakam Zeyrek'in köy ziyaretleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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